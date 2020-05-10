الباحة 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسدشنت جمعية البر الخيرية بمركز بني حرير وبني عدوان اليوم، حملة قافلة الخير تحت مظلة أهلنا يستاهلون، تمثلت في تقديم مساعدات نقدية للأسر والأيتام، ونحو 1500 سلة رمضانية بتكلفة تجاوزت 550 ألف ريال .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن سعد الزهراني، بأنه سيتم من يوم غد توزيع السلال الرمضانية والبطاقات النقدية للمستفيدين من الجمعية، مقدماً شكره لكل من أسهم وشارك في هذا العمل الخيري الإنساني النبيل، داعياً الله تعالى أن يبارك لهم في أموالهم وصحتهم وأن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم.// انتهى //20:46ت م0152