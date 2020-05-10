الرياض 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسكشفت صحة جازان أن سجلاتها الرسمية سجلت تطعيم 94.29% من المستهدف الشهري للأطفال بالتطعيمات الأساسية خلال شهر مارس، وتطعيم 96.85% خلال شهر أبريل.وأبانت صحة جازان أن ذلك ماكان ليتحقق لولا فضل الله ثم الثقة الكبيرة في الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة في المرافق الصحية والحرص على تطبيقها، بالإضافة إلى الجهود التي يقوم بها العاملون في المراكز الصحية من خلال التواصل الدائم مع الأباء والأمهات وتذكيرهم بمواعيد تطعيم أطفالهم، مؤكدةً التزام المنشآت الصحية بجميع المعايير الوقائية الخاصة بمكافحة العدوى، موضحة أن الالتزام بمواعيد التطعيم يسهم بإذن الله في الوقاية من الأمراض المعدية، وتقوية الجهاز المناعي وخفض نسبة الوفيات، وفي حال تأخر إعطاء جرعة من جرعات التطعيم للطفل يكون معرضاً للإصابة بالأمراض المستهدفة بهذه التطعيمات ولحمايته يجب مراجعة عيادة التحصين بالمركز الصحي في أقرب وقت لإكمال الجرعات.وكانت وزارة الصحة في إطار حرصها على صحة الأطفال وسلامتهم دعت إلى الحفاظ على صحة الأبناء، وذلك بعدم تأجيل التطعيمات مؤكدة أن التطعيمات تُعد من الإجراءات الاحترازية الأساسية؛ لحفظ الصحة، ووسيلة للحماية من الأمراض المعدية.// انتهى //22:50ت م0183