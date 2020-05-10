روما 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسسجلت إيطاليا اليوم أقل عدد حالات إصابة ووفيات بفيروس كورونا المستجد منذو أوائل مارس الماضي .وقالت سلطات الحماية المدنية الإيطالية: إنه تم تسجيل 802 حالات إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية, ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة 219070 حالة, وتراجع عدد الوفيات المسجلة يوميا إلى 165 وفاة, ليصل إجمالي الوفيات إلى 30560 حالة وفاة .// انتهى //22:56ت م0186