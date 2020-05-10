الرياض 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واستواصل صحة جازان تنفيذ عدد من المبادرات النوعية عبر معظم الإدارات والمرافق الصحية بالمنطقة تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة، ومن تلك الإدارات إدارة الرعاية الصيدلانية بصحة جازان التي سارعت بتنفيذ عدد من المبادرات النوعية أهمها: مبادرة دواؤك يوصلك، ومبادرة استلام الأدوية من مواقف السيارات، ومبادرة المتطوعين الصيادلة، ومبادرة الاستشارات الدوائية على مدار الساعة.وأوضحت صحة جازان أن العمل في مبادرة دواؤك يوصلك مستمر في المستشفيات والمراكز الصحية كافة، لافتةً الانتباه إلى أن إدارة الرعاية الصيدلانية عملت على استقطاب المتطوعين من منصة التطوع الصحي بوزارة الصحة بالتنسيق مع المشاركة المجتمعية حيث يعمل حالياً 318 متطوعا في توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم وذلك بعد إخضاعهم لبرامج تدريبية وتأهيلية مكثفة.وأضافت أن مستشفى الملك فهد المركزي تفرد بمبادرة استلام الأدوية بمواقف السيارات وهي الخدمة التي نالت رضى واستحسان المرضى، وفيما يتعلق بمبادرة الاستشارات الدوائية عبر الاتصال الصوتي والمرئي فقد بلغ عددها 423 استشارة دوائية.// انتهى //22:59ت م0189