المدينة المنورة 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسأنجزت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس، ٤٢ رخصة وقرارا لمختلف الأنشطة على مستوى الأمانة والبلديات، وذلك ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين عن بُعد.وشملت الرخص والقرارات التي صدرت بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية واستمرار الخدمات دون توقف، إصدار ٧ قرارات مساحية و ٣٥ رخصة بلدية للمنشآت التجارية.// انتهى //23:00ت م0191