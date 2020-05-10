حائل 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسشددت أمانة منطقة حائل على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، في الأسواق والمجمعات التجارية المسموح لها بالعمل خلال فترة السماح والتأكد من توفير الكمامات والقفازات والمعقمات للزوار والالتزام بالمسافات والمسارات الآمنة بين الزبائن وتعقيم عربات التسوق بهدف توفير بيئة تسوق آمنة.وأكدت أمانة المنطقة على إدارات المجمعات التجارية ضرورة تطبيق أقصى درجات التدابير الاحترازية والوقائية على المتسوقين كافة داخل المجمع من خلال إزالة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات والتعاون المثمر مع الأمانة والبلديات في حال وجود ملحوظات حول تطبيق تلك الإجراءات.ودعت الأمانة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملحوظات تتعلق بعدم تقيد أي من المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية عبر منصة البلاغات ٩٤٠ أو عبر إحدى قنوات التواصل التابعة للأمانة لمعالجة ذلك متمنين للجميع الصحة والسلامة.// انتهى //23:00ت م0192