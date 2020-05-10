جدة 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسحصد المشاركون من الجهات التعليمية في المملكة العربية السعودية 6 جوائز على مستوى قطاعات التعليم في العالم العربي، ضمن جائزة خليفة التربوية في دورتها الثالثة عشرة للعام 2019 - 2020م ، واعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، أسماء الفائزين بجائزة خليفة التربوية في دورتها الثالثة عشرة ، موزعين على 9 مجالات و 18 فئة تربوية.وفاز المعلم أحمد بن خضران الزهراني من المدرسة الثالثة الابتدائية الرائدة، بجائزة مجال التعليم العام، فئة المعلم المبدع عربياً، في تخصص الدراسات القرآنية، كما فازت المعلمة جوهرة بنت بجاد الغامدي من مدرسة الثانوية العاشرة بوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، بجائزة التعليم العام عن تخصص الكيمياء، في حين فازت المعلمة عائدة بنت أحمد العتيبي من مدرسة الثانوية 120، بجائزة المعلم المبدع عربياً في تخصص التربية المهنية.وفي مجال التعليم العالي على مستوى الوطن العربي، فاز الأستاذ الدكتور محمد عبدالعزيز مصطفى حبيب من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بجائزة الأستاذ الجامعي المتميز في تخصص الهندسة الميكانيكية.وفي مجال البحوث التربوية على مستوى الوطن العربي فاز بالجائزة الأستاذ الدكتور أكرم فتحي مصطفى علي من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، عن بحثه المقدم بعنوان "أثر التدريب المنتشر على تنمية المهام الرقمية الاستكشافية والتشارك المعرفي لدى المعلمين وخفض الإخفاق المعرفي لدى تلاميذهم" ، كما فاز الدكتور صالح بن علي بن يعن الله القرني من جامعة الملك عبدالعزيز، عن بحث بعنوان " الدعم التنظيمي المدرك كمتغير وسيط في العلاقة بين القيادة الخادمة وسلوك الاستغراق الوظيفي.// انتهى //23:01ت م0193