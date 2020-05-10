السيح 17 رمضان 1441هـ الموافق 10 مايو 2020م واسصادرت بلدية الخرج ( 2357 ) كيلو جراماً من المحاصيل الزراعية ، خلال حملة مكثفة على مواقع انتشار الباعة الجائلين في أحياء مدينة السيح، والباعة الذين يستغلون الأرصفة في الميادين العامة لعرض مبيعاتها خلال فترة السماح بالتجول.‏وأهابت بلدية الخرج بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البلدية، والإبلاغ عن أية مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح أو في المراكز والقرى التي تقع ضمن نطاق خدماتها ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.// انتهى //23:01ت م0194