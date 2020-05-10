الرياض 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واستتواصل غدًا الدورات الافتراضية التي ينظمها اتحاد ألعاب القوى لذوي الإعاقة باللجنة البارالمبية السعودية .وتبدأ الدورة عند العاشرة والنصف مساءً ويقدمها مدرب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة عبدالله مشراوي بعنوان "أفضل الطرق لاختيار لاعبي الكراسي المتحركة".ويدير الدورة نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى باللجنة البارالمبية ناصر القحطاني وتشمل العديد من المحاور أبرزها تقديم عن رياضة الكراسي والتصنيفات التي يخول لها القانون المشاركة فيها ، وكيفية انتقاء اللاعبين للمشاركة في لعبة الكراسي ، وكيفية التحسين في النتائج من خلال التركيز على نوعية التمارين وأهمية التجهيزات في لعبة الكراسي .// انتهى //23:02ت م0195