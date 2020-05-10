المدينة المنورة 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسطرحت أمانة المدينة المنورة اليوم، فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مدينة طبية بطريق صلاح الدين بحي ‫شوران، ولمدة عقد تصل إلى ٢٥ سنة، وعلى مساحة ٣٠٥,١٩٥ مترا مربعا وبنسبة بناء ٥٠٪.ويأتي طرح الفرصة الاستثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين ضمن سعي الأمانة لتنشيط الحركة الاقتصادية بالمدينة المنورة، كذلك الإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة وتقديم خيارات متعددة.ودعت الأمانة الراغبين بالتنافس الاطلاع على التفاصيل عبر ‫بوابة الاستثمار البلدي "فرص" عبر الرابط onelink.to/4yt73k.// انتهى //23:04ت م0196