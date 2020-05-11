صامطة 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسكثفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة أعمالها في المحافظة والقرى التابعة لها، لإزالة مخلفات البناء والأنقاض والأشجار الضارة، وردم المستنقعات، وتسوية أسطح التربة من الأراضي الفضاء والتجمعات السكانية، وذلك ضمن مبادرة "إزالة التشوه البصري" بالمحافظة والقرى التابعة لها.وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري، أن البلدية ومن خلال مبادرة الحد وإزالة التشوهات البصرية، شرعت بالعمل في المحافظة والقرى التابعة لنطاق خدمات البلدية، وذلك لتحسين المنظر العشوائي وتحويله إلى بيئة حضارية.وبين المهندس دغريري أن البلدية أزالت خلال الـ٢٥ يوماً الماضية ٥٢١٩٣ متراً مكعباً من المخلفات، ١٨٥٠٠٠ متر مربع من الحشائش، وقامت بصيانة ٥٠٠ عمود، و ٦٠٠ متر طولي من الأرصفة، وإزالة ومنع ٩٠ عربة للباعة الجائلين.// انتهى //00:15ت م0216