صامطة 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسشارك مدير شرطة محافظة صامطة العقيد سعد بن مقبول القحطاني، وعدد من الضباط والأفراد مساء اليوم، في حملة التبرع بالدم التي تنفذها وزارة الرياضة ممثلة بنادي حطين الرياضي، بالتعاون مع مستشفى صامطة العام ممثلاً بقسم المختبر وبنك الدم، تحت شعــار " كلنا مسؤول "، لدعم مخزون بنك الدم بالمستشفى.وأكد مدير شرطة صامطة أهمية التبرع بالدم في تزويد وحدات بنك الدم المركزية بمستشفيات المنطقة بكميات يحتاجها المرضى بمختلف مستشفيات المنطقة، حاثأً منسوبي الشرطة على التبرع ودعم المستشفيات وبنوك الدم لسد الاحتياج لفصائل الدم المتعددة لصالح المرضى ومصابي الحوادث.من جانبه أعرب رئيس نادي حطين فيصل مدخلي، عن سعادته بمشاركة مدير ومنسوبي الأمن العام بالمحافظة في الحملة، راجياً العون والتوفيق للجميع.// انتهى//00:20ت م0217