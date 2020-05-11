أبوعريش 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسنفذت جمعية التنمية الاجتماعية بحاكمة أبوعريش العديد من المبادرات التطوعية، التي استهدفت الأسر الواقعة في نطاق عمل الجمعية ببرامجها المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية علي بن محمد ذيابي، أن فريق عناية التطوعي التابع للجمعية نفذ اليوم مبادرة " ثوب العيد "، بالتعاون مع إحدى المؤسسات، حيث أعد لها قبيل انطلاقة الشهر الكريم بعد حصر احتياجات المستفيدين من خلال باحثي الجمعية المتطوعين واستفاد منها نحو 80 أسرة.وأضاف ذيابي أن الجمعية نفذت الأسبوع الماضي مبادرة "الأسرة السعيدة"، التي شملت توزيع 223 سلة غذائية لدعم الأسر المستفيدة من برامج الجمعية، فيما تواصل الجمعية خلال اليومين المقبلين توزيع دفعة أخرى من السلال الغذائية، مشيرًا إلى تنظيم مسابقات إلكترونية "عن بعد"، شملت مسابقة الرسم، وبطولة فيفا 20، ومسابقة أجمل تلاوة للأطفال، وأفضل مونتاج توعوي، بمشاركة الفرق التطوعية التابعة للجمعية.// انتهى //00:30ت م0220