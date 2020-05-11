المدينة المنورة 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واستستمر هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بث سلسلة من اللقاءات المباشرة عن العمارة الإسلامية خلال شهر رمضان الجاري عن بعد، ويشارك فيها عدد من الأكاديميين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها.وتتابع اللقاءات غدا باللقاء السابع بعنوان " العمارة الإسلامية وارتباطها بالتاريخ الإسلامي "، وذلك عبر منصة برنامج "زوم" للأجهزة الذكية في تمام الساعة 10:30 من مساء غد عبر الرابط ‏ ⁦‪zoom.us/j/94943144300‬⁩.// انتهى //00:39ت م0224