حائل 17 رمضان 1441هالموافق 10 مايو 2019 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم على التقرير المقدم من صحة حائل .واطلع سموه على النسخة الأولى من التقرير الخاصة بمركز القيادة والتحكم بصحة حائل لمواجهة جائحة كورونا في المنطقة، مثنياً سموه على الجهود التي تبذلها وزارة الصحة للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد سواء من خلال رصد ومتابعة ومعالجة وتجهيز غرف عزل ومحاجر صحية أو من خلال المسح الميداني النشط والمسح الموسع في المنطقة.// انتهى //00:39ت م0225