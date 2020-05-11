الرياض 17 رمضان 1441 الموافق 10 مايو 2020 واس.ناقشت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، 54 رسالة ومشروعاً بحثياً عن بُعد، لمرحلتي الماجستير والدبلوم العالي، منذٌ تحول العملية التعليمة عن بُعد جراء جائحة "كورونا المستجد" من خلال نظم التعليم الإلكتروني.ومكنت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي عدداً من طالبات مرحلة الدراسات العليا ومرحلة الدبلوم العالي لاستكمال متطلبات تخرجهن في الموعد المحدد دون تأخير، حيث ناقشت 11 رسالة و 36 مشروعا بحثياً لمرحلة الماجستير موزعة على 7 تخصصات هي : (الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، الإدارة التربوية، تصميم الأزياء والنسيج، الخدمة الاجتماعية "مسار إكلينيكي"، علوم الحوسبة "تحليل بيانات"، العلوم في إدارة الأعمال)، بالإضافة ل 7 مشروعات بحثية لمرحلة الدبلوم العالي في التعلم الإلكتروني.وتستمر عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي خلال الشهر الجاري بمناقشة 8 رسائل و 49 مشروعاً بحثياً ، ضمن خطتها لدعم استمرارية التعلم عن بُعد، وإيفاء الطالبات متطلباتهن الدراسية وفق الخطة التعليمية لهن .// انتهى //00:49ت م0227