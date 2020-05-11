نجران 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسنفذت جمعية رعاية مرضى السرطان بمنطقة نجران اليوم، محاضرة عن بعد بعنوان "الكشف المبكر لأورام القولون والمستقيم والمعدة"، ألقاها استشاري الجراحة العامة وجراحة القولون وجراحة الأورام بمستشفى الملك خالد بنجران الدكتور محمد اليامي، وذلك من خلال البث المباشر عبر تطبيق برنامج زووم.وتأتي المحاضرة ضمن البرامج المجتمعية والتوعوية والتثقيفية التي تقيمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك، وتناولت عدة محاور منها؛ كيفية الكشف المبكر لأورام القولون، والمستقيم، والمعدة، الأسباب والأعراض والعلاج.// انتهى //00:53ت م0229