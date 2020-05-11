حائل 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة حائل خلال الفترة من 8_16 رمضان، أكثر من 1800 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتحقق من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.واستهدفت جولات "التجارة" في منطقة حائل تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، ومحلات بيع اللحوم، والدجاج والأسماك، والخضار والفواكه، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 78 مخالفة، 26% منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وقد طبقت الغرامات الفورية على المخالفين.وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون في الشهر الفضيل، كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع.وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال ال24 ساعة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط :https://mci.gov.sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".// انتهى //00:56ت م0230