المدينة المنورة ١٧ رمضان 1441 هـ الموافق ١٠ مايو 2020 م واستواصل أمانة منطقة المدينة المنورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للعاملين بمشروع تطوير حي المغيسلة بالمدينة المنورة قبل البدء بتنفيذ الأعمال يومياً.يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة تواصل حملاتها وجولاتها المستمرة على أحياء وطرق وميادين المنطقة لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.// انتهى//01:29ت م0234