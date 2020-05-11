الظهران 17 رمضان 1441ه الموافق 10 مايو 2019 م واس

أعلنت أرامكو السعودية بأن تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من 18 رمضان 1441هـ الموافق 11 مايو 2020م، ويمكن لملاك المحطات وللمستهلكين متابعة تحديث الأسعار بشكلٍ شهري عبر موقع أرامكو السعودية على الرابط:

https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels

علمًا بأن تعديل الأسعار يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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