واشنطن 17رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 26,660 إصابة مؤكدة و 1,737حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً لهذه الإحصائيات وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,300,696 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 78,771حالة وفاة.// انتهى //01:43ت م0238