الرياض 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسأشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بإعلان المملكة العربية السعودية تنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020، المقرر عقده افتراضيًا الثلاثاء 10 شوال 1441 هـ الموافق 2 يونيو 2020م، مؤكداً الدور الريادي للمملكة لدعم اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.وأشار معاليه إلى أن هذه المبادرة لعقد المؤتمر بمشاركة الأمم المتحدة تأتي امتدادًا للمساهمات الإنسانية والتنموية السخية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، الدولة المانحة الأولى لليمن، مشيداً بما تقدمه المملكة من دعم ومساعدات تنمويه و إنسانية.كما أشاد معالي الأمين العام بما تقدمه دول المجلس كافة من عون سخي ومساعدات في مختلف المجالات لليمن وشعبه الشقيق، معبراً عن تطلعه لتظافر جهود المانحين الدوليين لدعم هذه المبادرة والمساهمة بشكل فعال في مؤتمر المانحين 2020 للوقوف مع اليمن وأبناء شعبه الكريم ليتمكن من استعادة أمنه واستقراره .// انتهى //02:10ت م0241