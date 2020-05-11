نجران 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران اليوم دورة تدريبية مجتمعية عن بُعد بعنوان "الأمن السيبراني".وتأتي الدورة الموجهة لأفراد المجتمع لإكسابهم المعارف والمهارات الأساسية اللازمة التي تمكنهم من استيعاب المفاهيم الأساسية للأمن السيبراني ، استشعاراً من الإدارة بمسؤوليتها المجتمعية في تنمية وتطوير مهارات أفراد المجتمع، ضمن مبادرة "العطاء التدريبي" التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وتناولت الدورة عدة محاور منها مقدمة للأمن السيبراني وأهميته وماهية البيانات الواجب حمايتها والهجمات السيبرانية، وأنواعها ،وتهديداتها وأخطارها وكيفية الحماية منها لتحقيق مستوى عالٍ من الأمان .// انتهى //02:19ت م0242