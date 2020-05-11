عرعر مة 17 رمضان 1441 ه‍ـ الموافق 10 مايو 2020 مأطلق المعرض التراثي في مكتبة عرعر العامة المتحف الافتراضي عبر تطبيق " قوقل إيرث " الخاص بالمعرض الذي يتيح الفرصة للاطلاع والتعرف على المتحف خلال فترة منع التجول من خلال تقنية التصوير الافتراضي VR360 .وأوضح مالك المتحف بسام المفلح أن واجبهم الاجتماعي فرض عليهم إقامة هذا المتحف التطوعي , للعائلات في منازلهم والاطلاع على ما يحتويه من قطع تراثية.من جانبة أعرب مدير المكتبة العامة بعرعر فهد النمري عن شكره لما يقدمه هذا المتحف من خدمات إلكترونية يستفيد منها المواطنون عن بعد وتعم الفائدة للجميع باستخدام التكنولوجيا العصرية وتسخيرها لخدمة الفرد والمجتمع .// انتهى //02:37ت م0245