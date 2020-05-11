عام / شرطة القصيم : القبض على قائد مركبة تعمد صدم جهاز رصد آلي على أحد الطرق في المنطقة

الاثنين 1441/9/18 هـ الموافق 2020/05/11 م واس
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بريدة 17 رمضان 1441 ه‍ـ الموافق 10 مايو 2020 م
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن  الجهات الأمنية تمكنت  ـ بفضل الله - من القبض على قائد مركبة، قام عمداً بصدم جهاز  رصد آلي على أحد الطرق  في المنطقة ، وتوثيق لحظة فعله الإجرامي بإتلاف الممتلكات العامة، وهو (مواطن  في العقد الثاني من العمر )، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة .
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