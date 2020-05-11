نجران 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران اليوم، دورة تدريبية مجتمعية عن بُعد بعنوان "التخلص من المشاعر السلبية".وتأتي الدورة الموجهة لأفراد المجتمع لإكسابهم المعارف والمهارات الأساسية لكيفية التخلص من المشاعر السلبية، استشعاراً من الإدارة بمسؤوليتها المجتمعية في تنمية وتطوير مهارات أفراد المجتمع، ضمن مبادرة "العطاء التدريبي" التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وتناولت الدورة عدة محاور منها الحالة النفسية، وكيفية التخلص من الأفكار السلبية، والثقة بالنفس، وطرق تجاوز تجربة الفشل، والإرادة وماهيتها، وقتل الفراغ، وتغيير طريقة التفكير، وتحليل حركة الجسد وانعكاس الحالة النفسية عليه، وأمثلة عملية وتطبيقية للتخلص من المشاعر السلبية .// انتهى //03:06ت م0251