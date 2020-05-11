عام / خادم الحرمين الشريفين يوجه بصرف 1850 مليون ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي
الاثنين 1441/9/18 هـ الموافق 2020/05/11 م واس
الرياض 17 رمضان 1441هـ الموافق 10 مايو 2020م واس
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بصرف 1850 مليون ريال ( مليار وثمانمائة وخمسين مليون ريال، معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي ) بواقع مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة .
وتأتي هذه المكرمة الكريمة حرصاً من خادم الحرمين الشريفين على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين.
// انتهى //
03:31ت م
0255