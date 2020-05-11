بريدة 17 رمضان 1441هـ الموافق 10 مايو 2020م واستشهد أسواق الخضروات والفواكه بمنطقة القصيم هذه الأيام حركة اعتيادية في ظل وفرة في المعروض واستقرار في الأسعار، تحت رقابة من الجهات المختصة على الأسعار وتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" .وتجولت "واس" على عدد من أسواق الخضار والفاكهة في المنطقة، حيث تضم مجموعة من الأصناف التي ترد إلى الأسواق من المزارع يوميا، ورصدت نشاطاً وإقبالاً من الأهالي خاصة مع ساعات الصباح وما بعد الظهيرة للتسوق وتأمين احتياجاتهم.مما يذكر أن أمانة منطقة القصيم تطبق الاشتراطات التنظيمية والرقابية كافة في أسوق الخضار والفواكه بالمنطقة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تقوم بجولات تفقدية، لمتابعة تطبيق الإجراءات التنظيمية والاحترازية.كما خصصت أمانة منطقة القصيم فرقاً ميدانية لمتابعة وفحص الخضار والفواكه الواردة للأسواق حفاظًا على الصحة العامة والوقوف على الأسعار، وتنفيذ جولات رقابية يومية على تلك الأسواق، ومتابعة حركة البيع والشراء بشكل دوري.// انتهى //03:55ت م0257