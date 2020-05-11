داكار 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة جديدة في البلاد.وأفادت وزارة الصحة السنغالية في المؤتمر الصحفي اليومي أن بعدد الإصابات والوفيات الجدد أصبح العدد الإجمالي للمصابين 1709 حالة مؤكدة، وأربع وفيات، شفي منهم 650 شخصًا.وكانت السنغال قد سجلت أول إصابة فيروس كورونا مع بداية شهر مارس الماضي.// انتهى //04:26ت م0259