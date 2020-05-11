المدينة المنورة 17 رمضان 1441هـ الموافق 10 مايو 2020م واسكثفت أمانة منطقة المدينة المنورة وبلدياتها جولاتها الميدانية على محطات الوقود للتأكد من تشغيل شاشات عرض أسعار الوقود وتوفر أجهزة خدمة الدفع الإلكتروني.وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد عممت عدداً من الاشتراطات الفنية للوحات عرض أسعار الوقود بالمحطات، تضمنت وضع شاشات إلكترونية على لوحات كبيرة في مداخل محطات الوقود تبين أسعار البنزين والديزل والكيروسين، وتكون الأسعار فيها واضحة ومعلنة بالريال السعودي، شاملة ضريبة القيمة المضافة لكل نوع من أنواع الوقود المقدمة في المحطة.// انتهى //04:44ت م0260