الرياض 17 رمضان 1441هـ الموافق 10 مايو 2020م واسرفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة توجيهه - أيده الله - بصرف 1850 مليون ريال (مليار وثمان مئة وخمسين مليون ريال) معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بواقع مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع، على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة.وقال معاليه: "أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير باسمي ونيابة عن مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على هذه اللفتة الكريمة، وأدعو المولى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته".وأكد المهندس الراجحي أن هذه المعونة الكريمة تأتي حرصًا من الملك المفدى -رعاه الله- على تقديم كل ما من شأنه سد احتياجات هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وهي ليست بمستغربة على ملك يولي شعبه كل عنايته واهتمامه.// انتهى //04:50ت م0261