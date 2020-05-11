عدن 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسدانت الحكومة اليمنية استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في التعتيم على أرقام الإصابات وضحايا فيروس كورونا في مناطق سيطرتها.وقالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا في اليمن في اجتماع لها عبر الاتصال المرئي : إن هذا التعتيم من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على الوباء في مناطق سيطرتها، يعرض السكان للخطر ويعد استهتارا بأرواحهم، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.واتهمت الحكومة الشرعية المتمردين الحوثيين باستخدام الوباء كورقة سياسية لابتزاز المجتمع الدولي، وقالت : إن ذلك فرض على منظمة الصحة العامة إلى إعلان إيقاف عملها في مناطق سيطرة الحوثيين.// انتهى//05:33ت م0262