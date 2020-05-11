كانبيرا 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسأجرت وزيرة الدفاع الأسترالية السيناتورة ليندا رينولدز ووزيرة صناعات الدفاع ميليسا برايس اجتماع عبر تقنية الفيديو بوزير الدفاع النيوزيلندي رون مارك لمناقشة استجابة وتعاون البلدين في مواجهة أزمة فيروس كورونا.وقالت الوزيرة رينولدز في بيان : إنه تم خلال الاجتماع تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجال الدفاعية ، مشيرة إلى أن نيوزيلندا تعد من أقرب الأصدقاء والشركاء لأستراليا، وإننا نعمل معًا بشكل وثيق للتصدي لوباء فيروس كورونا .// انتهى //05:33ت م0263