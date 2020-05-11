كيب تاون 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسسجلت جمهورية جنوب أفريقيا 10015 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ووفاة 194 حالة وفاة، وذلك منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد.وأفاد بيان لوزارة الصحة في جنوب أفريقيا، أن عدد حالات الشفاء بلغ 4173 حالة.يشار إلى أن جمهورية جنوب أفريقيا تتصدر قائمة دول القارة من حيث عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن، وذلك وفق بيان المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.// انتهى //06:46ت م0007