لندن 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تفاصيل خطاب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء الأمس بخصوص خطة الحكومة لفتح الإقتصاد تدريجياً بعد حالة الإغلاق التام التي شهدتها البلاد منذ أكثر من سبعة أسابيع ضمن جهود إحتواء إنتشار فيروس كرونا المستجد.وأوضح جونسون أنه سيتم تخفيف بعض إجراءات العزل تدريجيا من خلال تشجيع أولئك الذين لا يستطيعون العمل من المنزل على الذهاب إلى العمل ابتداء من اليوم الإثنين، كما سيُسمح للأشخاص بدءً من يوم الأربعاء ممارسة الرياضة في الهواء الطلق بدون حد أقصى للمدة ما داموا يلتزمون بإرشادات التباعد الاجتماعي، هذا إضافة إلى العمل على فتح جزء من فصول الدراسة مطلع الشهر القادم.وتناولت الصحف على صعيد متصل إرتفاع ضحايا فيروس كرونا عالمياً إلى أكثر من 280 ألف ضحية وتسجيل ما يفوق أربع مليون إصابة منذ إندلاع الأزمة في ديسمبر الماضي.وفي الشأن العربي، نافشت الصحف التحديات التي تواجه رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي في سبيل توحيد الشعب العراقي وفرض سيادة البلاد بعيداً عن صراع المحاور، إلى جانب القبول الذي حظي به من قبل معظم الدول الكبرى والمؤثرة في المنطقة .// انتهى //06:46ت م0008