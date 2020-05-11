ولنجتون 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسسجلت نيوزيلندا ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستخفف القيود بشكل أكبر وتسمح لعدد أكبر من المتاجر باستئناف عملها بعد توقف استمر أسابيع.وتشهد نيوزلندا تدابير عزل عام منذ أكثر من شهر تم تخفيفها بشكل بسيط في 28 أبريل .وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إنه إذا انتقلت البلاد إلى المستوى الثاني من القيود فسيكون باستطاعة الأطفال العودة للمدارس في حين يمكن للموظفين العودة للمكاتب .وقالت وزارة الصحة في بيان إنه تم اليوم الاثنين تسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19 . وأن هذه الحالات أدت إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في نيوزيلندا إلى 1147 حالة.// انتهى //07:17ت م0011