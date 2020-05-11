الرياض 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:دراسة توثيقية شاملة للتعليم عن بُعد حصر جميع التحديات وتقديم توصيات للمستقبل.مسؤول سنغالي يشيد بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة.منتدى افتراضي للمراجعة الداخلية في ظل "كوفيد-19".. اليوم.المملكة تستقبل أول شحنة لحوم من السودان.«عطاء المملكة» يدفع بحزمة إغاثية في أربع دول.الشورى يقر نظام الزراعة ويدعو لحماية المزارع التقليدية والمزارعين.كورونا أمامه أسابيع.. والفيروس تحت السيطرة.المملكة تستضيف مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة الأمم المتحدة مطلع يونيو.2.8 مليون ريال تفرج عن 280 مديوناً.«عودة آمنة» لمواطنين من موسكو وميونخ وإسلام أباد.حساب المواطن: 73 مليار ريال إجمالي الدفعات."عودة" تنهي إجراءات سفر 196 راكباً من جنسيات مختلفة إلى باريس.المزاعم الحوثية بترحيل المملكة (800) صومالي لليمن غير صحيحة.«كورونا» يخترق البيت الأبيض.«الاستباحة والاستحلال وفقه الحرب».. أبرز مبادئ داعش الطبية// يتبع //07:27ت م0012