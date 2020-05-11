طرابلس 18 رمضان 1441 هـ الموافق11 مايو 2020 م واسوافقت اللجنة الوطنية الليبية للسلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية على استخدام بلازما الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا كمصدر للعلاج.وجاءت الموافقة عقب تقديم مقترح من قبل اللجنة العلمية الاستشارية المشكلة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض باستخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا في علاج إصابات الفيروس، بحسب بيان المركز اليوم الأثنين .واشترطت اللجنة موافقة المصاب قبل استعمال البلازما في عملية العلاج.// انتهى //07:30ت م0014