طرابلس 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم تشديد اللجنة العليا لمجابهة كورونا ووزارة الداخلية بضرورة الإلتزام بقرارات الحظر، مبينة خلال اجتماع مع عمداء البلديات ضرورة التقيد وعدم السماح بفتح اى محلات وضرورة محاسبة المخالف لتلك الاجراءات ، محذرة من التهاون فى أى انتهاكات التى تخص حياة المواطنين ومن أجل انهاء المرحلة بدون إصابات جديدة .وأشارت الصحف إلى لقاء رئيس مجلس النواب ،عقيله صالح ، بمدينة القبه، مع مجلس قبائل الجبارنه المؤلف من المغاربه والعواقير والعبيد والعرفه والمجابره والجوازي والعريبات واجلالات والفوايد ورئيس المجلس الأعلى لقبائل ازويه، موضحة انه جرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات السياسية في البلاد وكذلك تم مناقشة المبادرة التي طرحها وعرضها صالح على الشعب الليبي باستفاضة.وواصلت الصحف إهتمامها بالأوضع العسكرية ، مشيرة إلى تواصل التصعيد بين قوات الجيش وقوات الوفاق ، مبينة القصف المتواصل بين الطرفين فى العديد المحاور جنوب العاصمة ، كما بينت التقدم الذى يحرزه الجيش فى عدد من المحاور ، كما نوهت إلى التحشيد العسكرى للقوات الوفاق لقاعدة الوطية للمرة الثالثة خلال 10 ايام بعد فشلها منذ يومين .ونقلت تجديد رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية أندريا كوزولينو، نداءه إلى أطراف النزاع في ليبيا للاستماع إلى طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بوقف دائم لإطلاق النار، مشددا على ضرورة الدعم الكامل لنتائج مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، وتنفيذ جميع أحكام قرار مجلس الأمن رقم خمسة وعشرين عشرة.وتناولت الصحف تأكيد الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، أن عدد الأشخاص المغادرين شواطئ ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ارتفع إلى أربعة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019،مطالبة بوقف جميع عمليات اعتراض القوارب وإعادتها إلى ليبيا، وعرجت على تصريحات سفير الولايات المتحدة ، ريتشارد نورلاند،وتعبيره عن مشاركته لغضب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بخصوص الهجمات المتزايدة على المناطق المأهولة بالمدنيين في طرابلس»، بما في ذلك القصف «المروع» على حي زاوية الدهماني بطرابلس، ما أسفر عن مقتل مدنييْن اثنيْن على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين.// انتهى //07:30ت م0015