إسلام آباد 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تجاوز الإصابات بفيروس كورونا في باكستان عن ثلاثين ألف، وارتفاع حالات الوفاة إلى أكثر من ستمائة حالة.وسلطت الضوء على تطور جائحة كورونا في مختلف دول العالم وسط مخاوف إقبال موجة ثانية له.واهتمت بدعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لشعبه بضرورة توخي الوعي القوي في التعامل مع فيروس كورونا تزامناً مع تخفيف إجراءات الإغلاق العام في البلاد.وأشارت إلى إصرار القطاعات الاقتصادية والتجارية في باكستان على فتح المصالح العامة في كل الأحوال، بينما عارض الأطباء إجراءات تخفيف الإغلاق خوفاً من تفاقم الفيروس.وأخبرت عن وفاة عشرة أشخاص جراء سقوط حافلة في نهر بإقليم البنجاب الباكستاني.وعرجت إلى تمسك باكستان بموقفها ضد الجاسوس الهندي كلبوشن ياديف الذي حُكم عليه بالإعدام بناء على اعترافه بتنفيذ أعمال إرهابية في باكستان أدت إلى مقتل عشرات الأبرياء.واهتمت في الشأن الإقليمي بالمناوشات الحدودية التي وقعت بين القوات الصينية والهندية في منطقة سيكيم الحدودية المتنازع عليها بين البلدين.أفغانياً تناقلت أنباء مقتل أربعة من عناصر قوات الأمن في هجوم شنته حركة طالبان بإقليم بلخ شمال أفغانستان.ونشرت خبر تسجيل إصابات جديدة في الصين بفيروس كورونا بعد أن تراجع خلال الأيام الماضية.// انتهى //07:42ت م0019