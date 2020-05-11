القاهرة 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، بهدف العمل على صون المكتسبات التي تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادي، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.ولفتت الانتباه إلى أن صندوق النقد الدولى سيعلن اليوم موقفه من طلب مصر لحزمة مالية بقيمة 5ر2 مليار دولار لتعزيز قدرتها على مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.وأشارت الصحف إلى تسجيل وزارة الصحة أمس 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس "كورونا" وفاة 11 حالة جديدة، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وتحدثت صحف القاهرة عن تصاعد حدة المعارك بين قوات الجيش الليبي وميليشيات حكومة الوفاق بالعاصمة الليبية طرابلس أمس وهروب الضباط الأتراك ووزير داخلية " الوفاق " إلى مصراتة.وعرجت إلى ترحيب الأوساط العراقية بإعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين وإعادته تعيين عبد الوهاب الساعدي قائدا لقوات جهاز مكافحة الإرهاب .وأخبرت الصحف أنه رغم تجاوز الإصابات بفيروس "كورونا "حاجز 4 ملايين تستعد عدد من الدول لتخفيف إجراءات العزل العام وتحديث خطط التعامل مع تفشي العدوي حيث رفعت بريطانيا شعار " ابقوا حذرين" بينما سعت استراليا لإعادة فتح المقاهي والمطاعم وذلك فيما حذرت كوريا الجنوبية من نتائج الإهمال في التعامل مع الفيروس.وتحدث الصحف في عدة موضوعات دولية متفرقة منها ، بدء الحظر الشامل في الكويت وتلويح العراق بتشديد القيود في مواجهة كورونا ، اتهامات حزبا العمال والمحافظين لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بتجاهل تهديدات الإرهابيين ، تأكيد الإمارات رفضها لمخططات إسرائيل لضم أراض فلسطينية.//انتهى//09:35ت م0022