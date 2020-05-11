نجران 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واستنفذ جمعية التنمية الاجتماعية بشرق نجران، يوم غد الثلاثاء ، أولى برامجها التدريبية المجتمعية عن بُعد، بعنوان "الضغوطات نبض الحياة"، وذلك من خلال البث المباشر عبر تطبيق برنامج زووم.وتهدف الدورة التي يقدمها المحاضر بجامعة نجران الدكتور ناصر بن سعيد القحطاني إلى إكساب المشاركين مهارات التعامل مع الضغوط من خلال تزويدهم بأهم التقنيات لمواجهتها التي قد يتعرض لها الإنسان والتعامل معها لحياة أفضل وأكثر استقراراً.وتتناول الدورة التعرف على الضغوطات، وكيفية مواجهة ضغط البيئة والمحيط الخارجي، وضغوطات نمط الحياة والعمل، إضافة إلى مؤشرات الضغط وأعراضه الجسدية والذهنية، والأعراض السلوكية والانفعالية والعاطفية، ومستويات إدارة الضغط.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور صالح بن سالم الحارثي أن الجمعية حديثة التأسيس، وستسعى لتقديم المبادرات التوعوية والتثقيفية والتطويرية لأفراد المجتمع كافة، عن طريق قنوات التواصل عن بعد، مشيراً إلى عزم الجمعية كذلك لتقديم العديد من البرامج المتنوعة الهادفة بما يسهم في تطوير المجتمع وتثقيفه.//انتهى//09:39ت م0023