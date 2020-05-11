بغداد 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الإجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومة مصطفى الكاظمي خلال اليومين الماضيين من عمرها, مشيرة إلى المهام الكبيرة التي تنتظرها في قابل الأيام ومن بينها إرسال قانون الموازنة الاتحادية إلى البرلمان، وتحسين الحالة المعيشية لمحدودي الدخل والعمال والكسبة، وإطلاق منحة شبكة الرعاية الاجتماعية، والسيطرة على الوضع الأمني وإعادة هيبة الدولة والكشف عن أسماء المسؤولين عن قتل المتظاهرين وملفات الفساد وتقديم أصحابها إلى القضاء.وتناولت شكل ومضمون العلاقة المستقبلية بين حكومتي بغداد وإربيل على خلفية المباحثات المكثفة التي أجرتها حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة وماحققته من نتائج على طريق تضييق حجم الخلافات وإنهاء القضايا العالقة بين الجانبين لا سيما ما يخص ملفي النفط ورواتب موظفي الإقليم.وعرجت الصحف على التحديات والواجبات المتعددة التي تواجهها حكومة الكاظمي خلال الفترة القادمة محليًا وإقليميًا ودوليًا، بخاصة ما يتعلق بإيجاد حلول للأزمات الداخلية الاقتصادية والصحية والسياسية وإرسال رسائل تطمين للشارع العراقي الذي يرفع مطالب كبيرة في مقدمتها تحقيق العدالة الاجتماعية.وتطرقت صحف اليوم إلى قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إحالة سلفه المستقيل عادل عبد المهدي ووزراء حكومته السابقة على التقاعد, وإعلان لجنة النزاهة النيابية أنها ستوجه اليوم طلبًا رسميًا إلى الادعاء العام لمنع ستة وزراء في الحكومة السابقة من السفر خارج البلاد حتى انتهاء التحقيقات بشأن شبهات الفساد في وزاراتهم .// انتهى //11:03ت م0027