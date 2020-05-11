الخرطوم 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، توجيه رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس، القوات النظامية كافة بالتصدي لكل من يريد العبث بأمن المواطن، والمحافظة عليه بما كفل لها القانون من صلاحيات، بلا تردد أو تهاون، وبالحزم والحسم المطلوبين بما يؤمن البلاد والأنفس والأموال.وأشارت إلى تسجيل السودان أمس 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 1164 حالة، بينها 64 وفاة.وعرجت على التصعيد العسكري في محاور القتال في طرابلس بين قوات الجيش الليبي وميليشيات حكومة الوفاق، وسط تراجع الميليشيات عن مواقعها في عدد من محاور القتال أبرزها محور صلاح الدين جنوب العاصمة.ولفتت الصحف الانتباه إلى تجدد الاضطرابات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية في الناصرية وواسط، ووجه مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ أوامر رئيس الحكومة بالإفراج عن المتظاهرين المعتقلين.ونقلت صحف السودان عن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أمس، إنه سيستمر في تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس بسبب فيروس كورونا.// انتهى //11:27ت م0029