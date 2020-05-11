بيروت 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة القلق والخوف التي سادت الأوساط السياسية والشعبية بعد الإعلان عن ارتفاع كبير ومفاجئ لأعداد المصابين بفيروس كورونا في عدد من المناطق اللبنانية في ظل تصاعد الحديث عن إجراءات ردعية ستتخذها الحكومة لحث المواطنين على الإلتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة.وتحدثت عن تحذير وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من خطورة قرار المصادقة النهائية الصادرة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مشروع استيطاني في الخليل.وأشارت صحف الاثنين إلى إعلان منظمة العفو الدولية أمس أنها وثقت 18 هجومًا شنتها قوات النظام السوري والقوات الروسية على مرافق طبية وتعليمية خلال العام الأخير في شمال غربي سوريا، محذرة من أنها ترقى إلى جرائم حرب.وتطرقت إلى بدء الاتحاد الأوروبي محادثات داخلية حول كيفية معاقبة إسرائيل في حال فرضت سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية.وأخبرت عن تأكيد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بلاده لن تكون ساحة لتصفية الحسابات، معلنًا عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث التي رافقت التظاهرات وإطلاق جميع المعتقلين.وأوردت صحف لبنان تأكيد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أمس أن بلاده ستستخدم كل الأدوات الدبلوماسية من أجل تمديد حظر توريد الأسلحة لطهران، الذي ينتهي سريانه في أكتوبر المقبل.// انتهى //11:46ت م0031