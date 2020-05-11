تونس 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأحبط الجيش التونسي مخطط تحضير لعملية إرهابية كانت ستستهدف عسكريين وأمنيين.وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية بأنّ وحداتها العسكرية العاملة بمرتفعات القصرين غرب تونس، رصدت أمس تحركات مشبوهة، وأنّه بتمشيط المنطقة التي ظهرت فيها الحركة تم العثور على مخبأ يحتوي على معدات وحاشدات وأسلاك كهربائية وقطع حديدية وكمية من مادة الامونيتر وتوابع مخصصة لصناعة الألغام والعبوات الناسفة.وأشارت إلى أنّ فريقًا من الهندسة العسكرية تعامل مع ما تمّ العثور عليه في المخبأ.// انتهى //13:06ت م0042