الرياض 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسحققت جامعة الفيصل ممثلة بكلية الطب المركز الأول في "اختبار قياس تطوّر المستوى Progress Test"الوطني السّنوي الثاني عشر، الذي أقيم مؤخراً في جامعة القصيم وشارك فيه طلّاب الطب من مختلف جامعات المملكة من السنة الأولى وحتى السنة الخامسة، وذلك للسنة التاسعة على التوالي.وأوضحت الجامعة أنها شاركت في النسخة 12 لهذا العام 2020م بعدد (859) طالباً وطالبة طب وذلك بواقع 14% من مجموع المشاركين الذين بلغ عددهم (6250) طالبا من (18) كلية طبية سعودية.وأشارت جامعة الفيصل إلى أنه تم تصنيف كلية الطب فيها، في المركز الأول فيما يتعلق بالنسبة المئوية للطلاب الذين اجتازوا امتحان الترخيص الطبي السعودي (SMLE) وفقا لما أعلنته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (SCFHS).وثمنت جامعة الفيصل جهود ونتائج جميع الطلبة الذين شاركوا في الاختبار موجهة شكرها إلى الشؤون الأكاديمية ، ومكتب التقييم ، وأعضاء هيئة التدريس لتوفير الظروف المثالية للنجاح في الاختبار.يذكر أن اختبار قياس تطور المستوى هو امتحان معرفي شامل مطوّل يختبر المعارف المكتسبة في نهاية المنهج في فترة التخرج عن طريق التدريب الطبي للطلاب الجامعيين في كل مجالات الطب. حيث يطبق الاختبار في التعليم الطبي لمدة ما يقارب ثلاثين عاما في كل من جامعة ماكماستر McMaster في كندا وجامعة ماستركت Maastricht في هولندا واعتمدت العديد من الجامعات الغربية هذا الاختبار.وفي السياق نفسه أعلنت جامعة الفيصل حصول عميد كلية الطب ووكيل الجامعة للشؤون المالية الدكتور خالد منّاع القطّان، و أستاذ الكيمياء في كلية العلوم البروفيسور محمد زعرب على منحة برنامج أبحاث دعم كوفيد 19 العاجل المقدّمة من وزارة الصحة ، وذلك بهدف بحث الوعي، الجاهزية، الوقاية والعلاج لفيروس كورونا المستجد،//انتهى//13:10ت م0043