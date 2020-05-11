رام الله 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منزل الأسير قسام البرغوثي في بلدة كوبر شمال غرب رام الله، تخللها إصابة بالرصاص المعدني عقب المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط المكان.وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان من القرية ، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت القرية، وفرضت طوقًا عسكريًا بمحيط منزل الأسير البرغوثي، تمهيدًا لهدمه؛ بحجة تنفيذه عملية قرب عين عريك غرب رام الله عام 2019، وأصيب خلال ذلك شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الوجه، والعشرات بحالات الاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال بغزارة خلال عملية الاقتحام.// انتهى //13:13ت م0045