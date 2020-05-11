تونس 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، إعلان وزارة الصحة التونسية عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا وذلك لأول مرة منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد في أوائل شهر مارس الماضي، مشيرة إلى تجاوز أعداد المتعافين من الفيروس أعدد المصابين به.وتناولت إعلان رئاسة مجلس نواب الشعب التونسي تضامنها الكامل مع رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، والمطالبة بتوفير حماية أمنية للنائبة وذلك على خلفية التهديدات الإرهابية التي طالت موسى.وكتبت الصحف في الشأن المغاربي، عن عودة الاشتباكات بين قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق التي يقودها فائز السراج بقوة في أكثر من محور مترافقة بقصف مدفعي وغارات جوية عنيفة من الطرفين، مشيرة إلى توسع المواجهات والقصف المدفعي والجوي ليشمل كل الجبهات.وتطرقت صحف الاثنين في الشأن العربي، إلى سقوط عشرات القتلى في صفوف قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة خلال اشتباكات في شمال غرب سوريا، رغم سريان هدنة لوقف إطلاق النار منذ شهرين.وتحدثت صحف تونس دوليًا، عن عودة النشاط لعدد من الدول الغربية والعالمية بشكل تدريجي، بعد أن شرعت هذه الدول في الخروج من عزلتها التي فرضها تفشي فيروس كورونا على مدار الأسابيع الماضية.// انتهى //13:21ت م0047