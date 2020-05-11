الجزائر 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بقرارات مجلس الوزراء الجزائري من بينها قرار تأجيل امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والثانوية العامة إلى شهر سبتمبر القادم، بسبب جائحة (كوفيد 19)، و إقرار التنظيم الخاص بالسن القانوني للتقاعد، مبينة رفعه إلى 65 عاما بدل 60 لمن أراد من العاملين الجزائريين في القطاعين العام والخاص.وأشارت الصحف إلى تسجيل وزارة الصحة أمس 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 8 حالات جديدة.إقليميا، تطرقت صحف الاثنين إلى استمرار التصعيد العسكري بين قوات الجيش الليبي وحكومة الوفاق بالعاصمة الليبية طرابلس أمس، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين بعدم الاكتراث بحياة المدنيين، وتكريس التدخل الأجنبي في الصراع.وأبرزت وعود رئيس الحكومة العراقية الجديد مصطفى الكاظمي بتحسين مستوى المعيشة، ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين وقضايا الفساد.وأشارت في تقارير دولية أخرى إلى إعلان عدد من الدول تخفيف إجراءات الإغلاق العام رغم استمرار صعود منحى الإصابات بفيروس كورونا إلى 4 ملايين إصابة، مع أنباء بعودة ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية مجددًا.// انتهى //13:23ت م0049